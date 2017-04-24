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Yörük Türkmenler Alanya'da buluştu

Belediye Başdanışmanı Yılmaz'ın organize ettiği etkinlikte, Alanya'da yaşayan Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'lular Keyfi Ala'da buluştu

Yörük Türkmenler Alanya'da buluştu

Belediye Başdanışmanı Yılmaz'ın organize ettiği etkinlikte, Alanya'da yaşayan Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'lular Keyfi Ala'da buluştu

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:05
Yörük Türkmenler Alanya'da buluştu
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ALANYA'DA Yayla Yolu üzerindeki Keyfi Ala Restoran'da düzenlenen "Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'lular Keşkek Günü" geniş katılımla yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Başdanışmanı Esap Yaşar Yılmaz tarafından organize edilen etkinliğe Başkan Yücel'in yanı sıra Alanya'da yaşayan Anamurlular, Bozyazılılar, Aydıncıklılar, Gülnarlılar ve Mutlular aileleriyle birlikte katıldı. Yörük Türkmen kültürünün canlandırıldığı programda bir konuşma yapan Esap Yaşar Yılmaz, "Bizleri bir arada tutan kültür, Yörük-Türkmen kültürüdür. Bizlerin övünç ve gurur kaynağı olan bu kültür, atalarımızdan bize miras kalan en büyük değerlerden biridir. Günümüzde Taşeli adıyla anılan sınırlar Alanya’dan Mut’a ve Ermenek'e kadar büyük bir coğrafyayı kapsar. Bu coğrafya sırtını Toroslara yaslamış, ufku Akdeniz kadar geniş, samimi, sıcakkanlı, misafirperver ve vatansever özellikleriyle ünlü Yörük obalarını barındırır. Tarihte Anadolu’da çeşitli uygarlıklar için büyük önem arz eden bu coğrafya Türk tarihinde de önemli bir yere sahiptir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından davetliler yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gün geçirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başdanışmanı YılmazYörük Türkmenler
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