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Yollar kan gölüne döndü: 700 ölü

Trafik canavarı ocakları söndürmeye devam ediyor. Türkiye genelindeki kazalarda 2017’nin Ocak-Şubat döneminde 359 kişi yerinde hayatını kaybederken, 57 bin 290 kişi yaralandı. Hastanelere yaralı olarak kaldırılanlardan hayatını kaybedenlerin de istatistiklere dahil edilmesiyle yılın ilk 2 ayındaki kazalarda ölü sayısının 700'e yaklaştığı dile getiriliyor

Yollar kan gölüne döndü: 700 ölü

Trafik canavarı ocakları söndürmeye devam ediyor. Türkiye genelindeki kazalarda 2017’nin Ocak-Şubat döneminde 359 kişi yerinde hayatını kaybederken, 57 bin 290 kişi yaralandı. Hastanelere yaralı olarak kaldırılanlardan hayatını kaybedenlerin de istatistiklere dahil edilmesiyle yılın ilk 2 ayındaki kazalarda ölü sayısının 700'e yaklaştığı dile getiriliyor

25 Mart 2017 Cumartesi 11:55
Yollar kan gölüne döndü: 700 ölü
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SADECE kaza mahallinde 3 bin 493 kişinin öldüğü yollar, 2017 yılının ilk 2 ayında kan gölüne döndü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-şubat dönemindeki kaza bilançosunu paylaştı. Şubat ayı boyunca ülke genelinde meydana gelen 26 bin 611 trafik kazasında 16 bin 424 kişi yaralandı, 172 kişi hayatını kaybetti.
Resmi verilere göre, 2017'nin Ocak-Şubat döneminde ise ülke genelinde 57 bin 290 kaza meydana geldi. 359 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 34 bin 273 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa'daki 2 bin 754 kazada 9 kişi can verirken yaralanan bin 199 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yurt genelinde yılın ilk 2 ayındaki kazalardan 18 bin 177'sine otomobil, bin 46'sına otobüs , 577'sine bisiklet karışırken 56 ambulans da trafik kazalarına müdahil oldu. Aynı dönemde 56 tren kazası ile 6 at arabası kazası da kayıtlara geçti. 21 bin 844 kazaya sürücü hataları sebep olurken tam 2 bin 73 kazaya ise yayalar davetiye çıkardı. 195 kaza da yol, 96 kazada ise yolcular kusurlu bulundu. 591 kazaya 'taşıt giremez' trafik işareti bulunan yerlere giren sürücüler neden oldu. Kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretine uymayan 559 sürücü de kan döktü.


Alkollü sürücüler yine can yaktı

Alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler de 428 ayrı trafik kazasında can yaktı. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamayan, yayalara geçiş hakkı vermeyen 142 sürücü de trafik kazası yaptı. Alkollü olarak araç kullanan 17 bin 285 sürücüye cezai müeyyide uygulandı, 5 kez hız limitini aşan 17 sürücü hakkında da yasal işlem yapıldı.
Şubat ayında kural ihlali yapan 749 bin 474 sürücü ve yayaya 151 milyon 289 bin lira trafik cezası kesildi. Yılın ilk 2 aylık bölümünde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ve diğer elektronik sistemler vasıtasıyla 1 milyon 485 bin araç plakasına ise 225 milyon 945 bin 384 lira ceza kesildi.
Trafik kazalarındaki can kaybı rakamlarının sadece olay yerindeki bilgiler olduğunu belirten uzmanları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı kayıtları da adeta teyit ediyor. 2015 yılında 1 milyon 313 bin 359 kazada 3 bin 831 kişinin olay yerinde öldüğünü açıklayan Daire Başkanlığı, hastanelerdeki ölümlerle birlikte bu rakamın 7 bin 530'a yükseldiğini duyurdu. Verilere göre aynı yıl 3 bin 699 kişinin tedavi altında ya da hastane yolunda öldü.
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avukat Hitay Güner, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çeken Güner, şunları kaydetti: "Hep aynı şeyi söylüyoruz; sürücüler kurallara uysun, dikkatli, sabırlı ve hoşgörülü olsun. Kazaların nasıl olduğundan ziyade neden olduğu noktasında kafa yormalıyız. Sürücülerimiz hızlı gitmesin, diğer sürücülere karşı saygılı olsun, dikkatli ve sabırlı olsun."
 

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