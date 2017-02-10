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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Yolda yürüyen adamın ölüm anı kamerada

Yol kenarında cesedi bulunan 48 yaşındaki Metin Kaymak'ın öldüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yolda yürüyen adamın ölüm anı kamerada

Yol kenarında cesedi bulunan 48 yaşındaki Metin Kaymak'ın öldüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

10 Şubat 2017 Cuma 14:40
Yolda yürüyen adamın ölüm anı kamerada
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MALTEPE Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bugün sabah erken saatlerde vatandaşların yol kenarında hareketsiz yatan birisi olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın öldüğü belirlenirken polis ekipleri ise ölen kişinin 48 yaşındaki Metin Kaymak olduğu tespit etmişti. Metin Kaymak'ın ölüm anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Metin Kaymak'ın caddede yürüdüğü sırada birden yere düştüğü görülüyor.  
 

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Maltepeölüm AnıMaltepede CesetiMetin Kaymak
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