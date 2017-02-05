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Yol yarışları tamamlandı

Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum yarışlarıyla sona erdi

Yol yarışları tamamlandı

Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum yarışlarıyla sona erdi

05 Şubat 2017 Pazar 21:43
Yol yarışları tamamlandı
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları'na 640 kadın ve erkek sporcu katıldı. Yarışların son etabı şehir içi yarışları olarak da bilinen 'kriteryum' yarışları oldu. Yarışmada, büyük kadınlarda Kocaeli Brisaspor'dan Beyza Kahveci birinci, aynı takımdan Cansu Türkmenoğlu ikinci, Sakarya Telekom'dan Hatice Yılmaz ise üçüncü oldu. Büyük kadınlar takım kategorisinde ise Kocaeli Brisaspor altın, Başkent Üniversitesi Spor Kulübü gümüş, Karaman Ekstrem Spor Kulübü bronz madalya kazandı. Büyük erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Onur Balkan birinci, Torku Şeker Spor'dan Batuhan Özgür ikinci, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay üçüncü oldu. Erkekler takım kategorisinde ise Kocaeli Brisaspor altın madalyayı kazanırken, Torku Şekerspor ve Kapodakya Bisiklet Spor Kulübü gümüş madalya aldı. Dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları törenle verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet ŞampiyonasıEtap Puanlı Yol
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