Yol kapandı...Tatilcilerin imdadına jandarma ekipleri yetişti

KAR kalınlığının 2 metre 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'a yılbaşı tatili için araçlarıyla çıkmak isteyenler tipi ve buzlanma sebebiyle zor anlar yaşıyorlar. Karayolları ekipleri yol açma çalışmasına yetişmekte güçlük çekerken, lüks araçlarıyla yolda kalan tatilcilerin imdadına Jandarma ekipleri yetişti.

Uludağ yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle zaman zaman kapanıyor. Karayolları ekipleri ise hummalı bir çalışma yürütüyor. Ancak ekipler tabiat şartları ile mücadele edemeyince tatilciler mahsur kaldılar. Milli Park yakınlarında araçlar buzlanma ve yoğun tipi sebebiyle mahsur kaldılar. Kar motoruyla bölgeye ulaşan jandarma timleri vatandaşlara yardım eli uzattı. Kara saplanan araçlar jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yetkililer, Uludağ'a çıkmak isteyenlerin mutlaka zincir takmasını ve Uludağ'a çıkmak isteyenlerin teleferiği tercih etmesini istediler. Teleferik ise yüzde yüze yakın doluluk oranına yaklaşan oteller Bölgesi'ne kadar sürekli yolcu taşıdı.

ULUDAĞ YOLUNDA MAHSUR KALAN 100 ARACI JANDARMA KURTARDI

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Jandarma ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi.

Karayolları ekipleri Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor