Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77887
ALTIN
130.917
DOLAR
3.5178
STERLIN
4.3347
EURO
3.7082
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Yol kapandı...Tatilcilerin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Kar kalınlığının 2 metre 20 santimetreyi bulduğu Uludağ'a yılbaşı tatili için araçlarıyla çıkmak isteyenler araçlarıyla zor anlar yaşadılar. Jandarma ekipleri kar motorlarıyla yola inerek tatilcilere yardım ediyor

Yol kapandı...Tatilcilerin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Kar kalınlığının 2 metre 20 santimetreyi bulduğu Uludağ'a yılbaşı tatili için araçlarıyla çıkmak isteyenler araçlarıyla zor anlar yaşadılar. Jandarma ekipleri kar motorlarıyla yola inerek tatilcilere yardım ediyor

30 Aralık 2016 Cuma 15:48
Yol kapandı...Tatilcilerin imdadına jandarma ekipleri yetişti
banner404

KAR kalınlığının 2 metre 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'a yılbaşı tatili için araçlarıyla çıkmak isteyenler tipi ve buzlanma sebebiyle zor anlar yaşıyorlar. Karayolları ekipleri yol açma çalışmasına yetişmekte güçlük çekerken, lüks araçlarıyla yolda kalan tatilcilerin imdadına Jandarma ekipleri yetişti. 

Uludağ yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle zaman zaman kapanıyor. Karayolları ekipleri ise hummalı bir çalışma yürütüyor. Ancak ekipler tabiat şartları ile mücadele edemeyince tatilciler mahsur kaldılar. Milli Park yakınlarında araçlar buzlanma ve yoğun tipi sebebiyle mahsur kaldılar. Kar motoruyla bölgeye ulaşan jandarma timleri vatandaşlara yardım eli uzattı. Kara saplanan araçlar jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yetkililer, Uludağ'a çıkmak isteyenlerin mutlaka zincir takmasını ve Uludağ'a çıkmak isteyenlerin teleferiği tercih etmesini istediler. Teleferik ise yüzde yüze yakın doluluk oranına yaklaşan oteller Bölgesi'ne kadar sürekli yolcu taşıdı.

ULUDAĞ YOLUNDA MAHSUR KALAN 100 ARACI JANDARMA KURTARDI

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Jandarma ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi.

Karayolları ekipleri Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor

banner355
Anahtar Kelimeler:
Uludağ Kar YağışıKar Yağışı BaşladıYılbaşı TatiliSon DakikaSon Dakika HaberiBursaUludağOtellerJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
94 derneğin faaliyeti durduruldu
94 derneğin faaliyeti durduruldu
Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? İşte başvuru tarihleri
Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? İşte başvuru tarihleri
90 kilodan 140 kiloya çıktı
90 kilodan 140 kiloya çıktı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals