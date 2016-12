Yeni yıl hedefleri

Haber: Erkan UYSAL

KIZLARPINARI Mahallesi, 1515. Sokak'ta bulunan merkezin açılışına Antalya Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Alanya Kaymakam Vekili Nazmi Güllü, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Yardımcısı Nurettin Uludağ, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, idari birim amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni öncesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Sonra konuşan Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, "Merkezimiz Antalya'da bir ilk. Bir vatandaşın kurtulması bile her şeye değer" dedi.

'ÇAVUŞOĞLU BÖLGEMİZİ ONURLANDIRDI'

Başkan Yücel de "Bu projenin huzurlu şekilde uygulanacağına inanıyorum. Çavuşoğlu'nun bu kadar yoğun programı arasında bölgemizi sık sık ziyaret ederek onurlandırmasından dolayı gerek kendi adıma, gerek bölgem adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ALANYA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR'

AK Parti Antalya Milletvekili Enç de "Bu merkezin açılışıyla Alanya yeniden güç kazanacak. Alanya 19 ilçenin içerisinde parlayan yıldız olarak ciddi anlamda parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'MARTTA HASTANE AÇILIŞI VAR'

Bakan Çavuşoğlu ise "Hizmetin küçüğü, büyüğü olmaz. Antalya'nın, Alanya'nın hizmetkarı olarak her türlü yatırım ve hizmeti takip etmek, açmak görevimiz. Bundan da onur duyuyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için önemli. Alanya'yı nasıl bir eğitim merkezi yaptıysak, sağlık merkezi yapmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah mart ayında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Şu anda kullandığımız hastaneyi de bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüyoruz. Yeni hastanemiz 600 yataklı olacak. Kampüsün yerini ayarladık. Bu yerleşke içinde bir tıp fakültesi kuracağız ve Alanya Tıp Fakültesi Hastanesi'ni oraya inşa edeceğiz. Araştırma hastanesi dışında bir de tıp fakültesi hastanemiz olacak. Burada sadece doktor değil, teknik anlamda personel yetiştireceğiz. Yine Alanya'ya ilave 500 yataklı bir hastane kazandırmak için düğmeye bastık. Bu da eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Eğitim ve araştırma hastanelerine ihtiyaç duyulan tüm üniteleri kazandırıyoruz. Ben de inşallah Eğitimi Güçlendirme Vakfı'nı kurmayı düşünüyorum. Hem burada eğitimi destekleyeceğiz, hem de yurtiçinde ve dışında eğitim görmek isteyenlere burs imkanı sağlayacağız. Alanya'ya Ticaret Lisesi ve Telekom Kavşağı'nda 2 köprülü kavşak yapacağız. Otoban çalışmasını tamamladık. Alanya ulaşımda merkez olan bir ilçe. 2017'de golf sahaları ihaleye çıkacak" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu, Enç, Baştürk ve Yücel merkezin açılışını gerçekleştirdi.

'SURİYE İÇİN İŞİN MERKEZİNDEYİZ'

Çavuşoğlu daha sonra AGC Center'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çavuşoğlu "Çok önemli süreçten geçiyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Yanıbaşımızda 6 yıldır süren dramı bitirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Çok çaba sarf ettik ama maalesef bugüne kadar anlaşmaların hiçbirisi uygulanmadı. İkili çalışmalara ve çabalara ağırlık verdik. Halep yerle bir edildi. Rusya ile çaba sarf ettik. Sonra İran'ı da işin içine kattık. Halep'teki 50 bin civarındaki insanı kurtardık. Gördük ki işbirliği yapınca başarabiliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla biz ateşkesi Suriye geneline yaymak için çabalarımızı arttırdık. Ateşkesin Suriye geneline yayılması için bir mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Bundan sonraki süreçte bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor. Bundan memnun olmayan arazide gruplar ve ülkeler var. Çok büyük bir oranda destek var. Herkes Türkiye ve Rusya'nın hakkını veriyor. Biz Suriye konusunda işin merkezindeyiz. Bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcısı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejim ve muhalefet gruplarını Astana'da bir araya getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmıştı. Bununla ilgili mutabakat imzalandı. Bu süreçte Birleşmiş Milletler'in (BM) olmasını istedik ve bu mutabakatta var. İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Amacımız rol çalmak değil. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım. ABD'de yeni yönetim olacak. ABD de buna mutlaka katılmak isteyecektir. ABD de katılırsa bundan mutluluk duyacağız. Buradan çıkacak karar BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla desteklenmeli ve müeyyidelerle desteklenmeli. İnşallah BM şemsiyesi altında Cenevre sürecine tekrar dönülür, müzakereler tamamlanır ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğü tamamlanarak siyasi dönüşümü sağlanır. Siyasi dönüşüm sağlamadan, herkesi kapsayıcı bir dönüşüm olmadan Suriye'ye istikrar gelmez. Bundan sonraki süreçte de aktif olacağız. Suriye'nin geleceği için yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Kalıcı ateşkes için çabalarımızı devam ettireceğiz" dedi.