Yeni: 'Ortalığı karıştırmayın'

"LÜTFEN meslektaşlarınızın çalıştığı işletmelere iş başvurusunda bulunmayın. Delinin biri bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkarmaya çalışmış misali, araştırmadan, sormadan, bilmeden dedikodu üzerinden rastgele hareket etmeyelim. Öyle şeyler duyuyorum ki, işletmelerde HK görevine devam ederken, ortada hiçbir şey yokken 'ayrılmış, ayrılacakmış, HK aranıyormuş' gibi aslı astarı olmayan söylentilerin peşinden koşup, ortalığı karıştırmayalım. Önce emin olalım sonra hareket edelim. Aksi halde, bu işletmelerde görevine devam eden meslektaşlarınızı yaralar, üzersiniz.

'MESLEK AHLAKINA YAKIŞMIYOR'

İkincisi, yine öyle şeyler duyuyorum ki, bazı meslektaşlarımız başka işletmelerin elamanlarına haber yollayarak, ya da arayarak, 'biz otelimizi erken açacağiz ve geç kapatacağız, ya da hiç kapatmama ihtimalimiz var. Kapansa bile en az bir, bir buçuk ay karlı olursunuz. Bize gelin, ya da gelsinler" gibi hiç de etik olmayan, meslek ahlakına yakışmayan davranışlarda bulunuluyormuş. Bu ve benzeri konularda 'bu gün sana yarın bana' söylemini unutmamakta yarar görüyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçnir şeyi başkasına yapmayalım.

'DEŞİFRE EDERİM İNCİNİRSİNİZ'

Üçüncüsü ise ise eleman alımı yaparken referans araştırması konusunda daha dikkali olalım. Daha özen gösterelim çünkü bu hepimizin, herkesin yararına olacaktır. Bildiğiniz üzere ben dayanağım olmadan böyle şeyleri ne yazar, nede konuşurum. Dikkat ettiyseniz isim vermeden kibarca yazıyorum. Ama böyle devam edilirse, deşifre ederim incinirsiniz. Meslek ahlakına uygun hareket edelim lütfen. Çünkü hiç hoş olmuyor, etik olmuyor ve kesinlikle yakışmıyor. Bildiğiniz üzere, bu ve benzeri, mesleği ilgilendiren her konuda elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Her üç konuda da biraz daha dikkatli olmanızı özellikle rica ediyorum."