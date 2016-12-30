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Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? İşte başvuru tarihleri

Yeni kimlik kartları için başvuru tarihleri belli oldu. Çipli kimlik kartlarına başvurular, 2 Ocak 2017'den itibaren tüm illerde alınmaya başlanacak. Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor

Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? İşte başvuru tarihleri

Yeni kimlik kartları için başvuru tarihleri belli oldu. Çipli kimlik kartlarına başvurular, 2 Ocak 2017'den itibaren tüm illerde alınmaya başlanacak. Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor

30 Aralık 2016 Cuma 15:54
Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? İşte başvuru tarihleri
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çipli kimlik kartları için vatandaşlar, pilot olarak belirlenen Kırıkkale, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'nın ardından 2 Ocak 2017 itibariyle diğer illerden de başvuruda bulunabilecek.

Başvuru işlemlerine ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot il Kırıkkale'de başlanan çipli kimlik kartlarına 11 pilot ilde bugüne kadar yaklaşık 260 bin kişi başvuruda bulundu.

Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak. 

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak" ifadelerine yer verildi.

KİMLİK KARTLARI İLE KOLAY ERİŞİM

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

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