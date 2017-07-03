Yeni HSK'nın ilk kararnamesi hazır

KARARNAME NİN bugün veya yarın yayınlanması bekleniyor. Yargı kulislerindeki bilgilere göre yeni kararname birçok ilin başsavcısını ve mahkeme başkanını etkileyecek. Kararnameyle özellikle büyük illerdeki başsavcı vekili sayısının da büyük ölçüde azaltılacağı öngörülüyor.

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