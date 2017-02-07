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'Yeni GZP yolu 4 ayda biter'

GZP'ye yapacakları yeni yol hakkında Yeni Alanya'ya bilgiler veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik "D-400'den GZP'ye girilen göbekten virajsız, direkt olarak yukarıya çıkacak yeni yol 1250 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, çift şeritli, orta refüjlü, sağ ve solunda kaldırımları olacak

'Yeni GZP yolu 4 ayda biter'

GZP'ye yapacakları yeni yol hakkında Yeni Alanya'ya bilgiler veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik "D-400'den GZP'ye girilen göbekten virajsız, direkt olarak yukarıya çıkacak yeni yol 1250 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, çift şeritli, orta refüjlü, sağ ve solunda kaldırımları olacak

07 Şubat 2017 Salı 21:54
'Yeni GZP yolu 4 ayda biter'
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GZP'YE yapacakları yeni yol hakkında Yeni Alanya'ya bilgiler veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik "D-400'den GZP'ye girilen göbekten virajsız, direkt olarak yukarıya çıkacak yeni yol 1250 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, çift şeritli, orta refüjlü, sağ ve solunda kaldırımları olacak. Hazırladığımız planı onaylattık ve BŞB meclisinden geçirdik. Planla ilgili itirazlar reddedildi. Mülk sahiplerinin Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmeyi durdurma davaları da reddedildi. Şimdi 18 çalışmasıyla mülkiyet sorununu çözme konusunda son aşamaya geldik. Tahminen en geç 4-5 ay içinde hizmete açacağız" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil ÇelikD-400VirajsızDirekt
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