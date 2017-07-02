Yeni doğan çocuğuna “Hangi” ismi verdiler!

YUNUS Dinç, Galatasaray tribünlerinin emektar isimlerinden biri olarak anılıyor. Yunus-Özlem Dinç çifti 2008 yılında evlendi. Çiftin ilk çocukları 2010 yılında oldu.İlk çocuğa Işıl Öykü ismi verildi. Işıl ismi, Galatasaray Kadın Basketbol takımı Kaptanı Işıl Alben'den geliyordu. Çiftin ikinci çocukları ise 29 Haziran’da dünya geldi. Çift bu çocuğun ismini ise Hagi Mete koydu.Pendik Nufus Müdürlüğü'nde kaydı yapılan Hagi Mete’ye ait belge sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.Baba Dinç'in "KAP: Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçen JrHagi ile ömür boyu sözleşme imzalandı." paylaşımı ise sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.