Alanya son dakika haberler, Alanya haberler, Antalya haberler, Antalya yerel haberler, köşe yazıları, gündem, ekonomi, spor, magazin, teknoloji ve diğer tüm gelişmeler için yenilenen haber uygulamasıyla yenialanya.com yanında…

YENİ Alanya mobil

Alanya, Antalya ve Türkiye'de yaşanan

YENİ ALANYA UYGULAMASINDA NELER VAR?

- Yeni Alanya'nın yazar kadrosuyla gündeme yönelik

- Telefonuna gönderilecek anlık bildirimlerle Alanya'da en son haberleri ve son dakika gelişmeleri takip edebilirsin.

-Bir parmak hareketiyle haberler arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsin…

- İlgi alanına göre kategori bölümünden istediğin haberlere daha hızlı ulaşabilirsin…

- Alanya ve Türkiye gündemi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrebnebilirsin.

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- Alanya'da konser, kutlama, organizasyonlar ve magazin dünyasındaki en son haberleri takip edebilir magazin haberlerinin fotoğraflarını görüntülüyebilirsin…

- Tüm bunların dışında sağlık, eğitim, seyahat, Alanya ve Antalya hava durumuna da ulaşabilirsin….

- Öte yandan sadece yerel ve ulusal haberlerle yetinmeyen Yenialanya.com şimdi de 7/24 kesintisiz Dim Web Tv ve Dim Web Radyo ile haberleri sizlerle buluşturuyor.

-İnternet erişiminin olduğu her yerden HD izlenebilen Dim Web TV yayına başlarken, Dim Web Radyo'nun da alt yapı hazırlıkları sona yaklaştı.

-Ayrıca Dim Web TV'de son dakika yayınlanan yerel ve ulusal açıklamaları Yenialanya.com, Yeni Alanya mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından da canlı takip edebilebiliyor.

-Yeni Alanya'nın güncellenen mobil uygulamasında artık gündem haberlerini kaçırmayacak ve push bildirimi ile Alanya'da son dakika gelişmelerinden anında haberdar olacaksınız. Android ve iOs telefonlarda kullanılabilecek olan bu özellik sayesinde Yeni Alanya, kullanıcıların telefonuna haber önerileri gönderebilecek. uygulama sı yenilikçi teknoloji si ile Akdeniz bölgesinde öncülüğünü korurken, ulusal basında ise hız kesmeden yükseliyor.Alanya, Antalya ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmelerinden, yazar yazılarına, magazin ve teknoloji haberlerinden Akdeniz'in tüm yerel haber lerinden Türkiye gündem ine kadar size geniş haber içeriği sunan Yeni Alanya Mobil uygulaması 17 seneyi aşan gazetecilik deneyimiyle güç kazanmaya devam ediyor.- Yeni Alanya'nın yazar kadrosuyla gündeme yönelik köşe yazıları artık bir tık ötede- Telefonuna gönderilecek anlık bildirimlerle Alanya'da en son haberleri ve son dakika gelişmeleri takip edebilirsin.-Bir parmak hareketiyle haberler arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsin…- İlgi alanına göre kategori bölümünden istediğin haberlere daha hızlı ulaşabilirsin…- Alanya ve Türkiye gündemi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrebnebilirsin. Spor kategorisi ile Alanyaspor haberlerinin yanı sıra spor dünyasındaki gelişmeleri okuyabilirsin…Alanyaspor'un karşılaşmalarını ve Alanya'daki ve Türkiye'deki bütün spor haberlerini takip edebilirsin…- Alanya'da konser, kutlama, organizasyonlar ve magazin dünyasındaki en son haberleri takip edebilir magazin haberlerinin fotoğraflarını görüntülüyebilirsin…- Tüm bunların dışında sağlık, eğitim, seyahat, Alanya ve Antalya hava durumuna da ulaşabilirsin….- Öte yandan sadece yerel ve ulusal haberlerle yetinmeyen Yenialanya.com şimdi de 7/24 kesintisiz Dim Web Tv ve Dim Web Radyo ile haberleri sizlerle buluşturuyor.-İnternet erişiminin olduğu her yerden HD izlenebilen Dim Web TV yayına başlarken, Dim Web Radyo'nun da alt yapı hazırlıkları sona yaklaştı.-Ayrıca Dim Web TV'de son dakika yayınlanan yerel ve ulusal açıklamaları Yenialanya.com, Yeni Alanya mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından da canlı takip edebilebiliyor.Alanya'nın güncellenen mobil uygulamasında artık gündem haberlerini kaçırmayacak ve push bildirimi ile Alanya'da son dakika gelişmelerinden anında haberdar olacaksınız. Android ve iOs telefonlarda kullanılabilecek olan bu özellik sayesinde Yeni Alanya, kullanıcıların telefonuna haber önerileri gönderebilecek.



Gazeteler teknolojiyle gelişirken doğru, hızlı ve son dakika haber anlayışı ile Yeni Alanya Mobil, uygulamasıyla Akdeniz'de gazeteciliğin amiral gemisi olmaya devam ediyor.



Soru, görüş ve önerileriniz için her gün 09.00-18.30 (0242) 513 17 55 nolu irtibat numaralarımızdan Yeni Alanya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirisiniz.



