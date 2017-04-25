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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Yeni Alanya'daki ilan ile Çavuşoğlu'ndan özür diledi

Alanya'da eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu, Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuoğlu'nu ve Ak Parti'yi geçmişte sosyal medyaya üzerinden eleştirdiği için Yeni Alanya'ya 'Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum' yazılı ilan verdi

Yeni Alanya'daki ilan ile Çavuşoğlu'ndan özür diledi

Alanya'da eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu, Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuoğlu'nu ve Ak Parti'yi geçmişte sosyal medyaya üzerinden eleştirdiği için Yeni Alanya'ya 'Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum' yazılı ilan verdi

25 Nisan 2017 Salı 19:06
Yeni Alanya'daki ilan ile Çavuşoğlu'ndan özür diledi
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MAHMUTLAR Mahallesi’nde 19 yıldır eczacı teknisyenliği yapan Selahattin Uğurkutu, önceki dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na karşı bazı hatalar yaptığını belirterek, özür dilemek için gazeteye ilan verdiğini söyledi. Gazetemiz Yeni Alanya'nın 'Özür' başlığı altında verdiği ilanda 'Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum' ifadelerine yer veren Uğurkutu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu tanıdıktan sonra siyasi ideolojisi ve düşüncesinin tamamen değiştiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun her düşünceye saygısı olan bir insan olduğunu kaydeden Uğurkutu, "Kendisine canım feda. 2016 yılında twitter üzerinden tanıştım ve bir türlü görüşemiyordum. Bakanım, Alanya'daki evine geldiğinde beni çaya davet etti. Çok sevindim. Arkadaşımla beraber gittik, babası Osman Çavuşoğlu’nun evindeydik. Çok samimi ve çok içten karşıladı beni. Ülkemizi ve Alanya’mızı gururla temsil ediyor" dedi.

BAKAN ARADI

Daha önce Çavuşoğlu ile farklı düşündüğünü belirten Selahattin Uğurkutu, "Bakan Çavuşoğlu’nun beni affetmesi için bugün Yeni Alanya'ya özür ilanı verdim. Gazetedeki ilandan haberi olmuş. Bu sabah beni aradı. 'Hatasız kul olmaz, hata insana mahsustur' dedim. Samimiyetime inandığını ve beni affettiğini söyledi. Çok mutlu oldum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin UğurkutuDışişleri BakanıYENİ AlanyaBakanözürIlan
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