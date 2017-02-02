Yemek kursları sürüyor

30 KİŞİNİN katıldığı Alanya yerel mutfağında kursiyerler 25 çeşit yemeğin yapılışını uygulamalı olarak öğreniyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Gastronomi Bölümü mutfağında gerçekleşen kursta katılımcılar Alanya’ya özgü külüklü çorba, bumbar dolması, darı çorbası, kuru fasulye, Alanya çöreği ve çeşitli ev yemeklerini yine Alanyalı ev hanımlarından öğreniyor.

'ALANYA YEMEKLERİ HAYAT BULACAK'

Yemek atölyesi ile bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya’nın unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerinin tekrar hayat bulmasını istediklerini ve bu bağlamda katılımcılar ile şimdiye kadar toplam 13 kurs düzenlediklerini belirtti. Erdoğmuş “Kurslara ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel, mutfak kültürünü korumak ve yaşatmak için son derece kararlı bir yaklaşımla projeyi bire bir takip ediyor. Alanya mutfağı, çok kısa bir zamanda ulusal düzeyde de tanınan ve kabul gören bir yöre mutfağı haline gelebilecek zenginlikte. Yöresel yemek kursunda yerli ve yabancı hanımlar ve beyler bulunmakta. Ücretsiz olan kurslarımız oldukça keyifli ve verimli geçiyor" dedi.