Yemeğin ustalarına ev hanımından kurs

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi’nin yeni açacağı kursta yöresel yemekler bu kez profesyonellere öğretilecek. Otellerde ve lokantalarda çalışan aşçılar için düzenlenecek kursta, Alanya lezzetlerinin dünyaya da tanıtılması amaçlanıyor. Kursu tamamlayan aşçılar yaz aylarında şehri ziyaret eden turistlere, otel ve lokantalarda sundukları dünya mutfağının yanı sıra yöresel mutfağı da sunacak. Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Mutfağı'nda organize edilen kurs 3 Ocak’ta başlayacak. Alanya’ya özgü yöresel yemeklerin ev hanımları tarafından öğretileceği kurs, iki gün boyunca bu işin ustalarına aktarılacak. Kursa ilk etapta Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri ve yönetim kurulu aşçıları katılacak. Profesyonel aşçılar, Alanya yöresel yemeklerinin geleneksel yöntemler ile yapımını kursa hocalık yapan bir ev hanımından öğrenecekler.