Yediemin depoları araç mezarlığı oldu

Sigorta Bilgi Merkezi’nin sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil üst düzey yetkililerin ailesi sorgulandı. Bunun üzerine sigortacıların risk ölçmek için kullandığı kimlik paylaşım sistemi kısıtlandı. Artık kişi görülüyor ancak ailesi ile ilgili bilgilere ulaşılamıyor