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Yaylada kar operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, yaylaların kardan kapanan yollarını açmayı sürdürüyor

Yaylada kar operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, yaylaların kardan kapanan yollarını açmayı sürdürüyor

19 Şubat 2017 Pazar 16:12
Yaylada kar operasyonu
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Müdürü Arif Yeni ve ekibi, uzun uğraşlar sonucu Taşatan Hacıbeleni yayla yolunda kapanan yolları açtı. Özellikle Kasım, Aralık ve Ocak ayında Alanya'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yaylalardaki kar yağışından kaynaklandığını anımsatan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya'nın en ücra bölgesinde mahsur kalan vatandaşları ve hayvanlarını da kurtardıklarını söyledi. Yayla mevsimi olmamasına karşın halen pek çok yaylada ikamet eden ailelerin bulunduğunu ifade eden Güney, "Sorumluluk sahamızda olsun ya da olmasın, bizden yardım isteyen tüm vatandaşların imdadına yetişmek için gayret sarf ediyoruz" dedi. Öte yandan, özellikle Çökele ve Gökbel gibi yaylalarda yüksekliği 2,5-3 metreyi bulan karın Mayıs ayı sonuna kadar erimesinin de mümkün gözükmediği belirtiliyor.

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Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanya Hizmet BirimiArif YeniTaşatan Hacıbeleni
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