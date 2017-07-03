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Yatalak hasta denizde boğuldu! Korkunç ihmal

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti

Yatalak hasta denizde boğuldu! Korkunç ihmal

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 00:20
Yatalak hasta denizde boğuldu! Korkunç ihmal
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ALINAN bilgiye göre, bir süredir evinde tedavi gören yatalak Adem Deveci (51), eşi ve çocukları tarafından serinlemesi için Büyük Kumla Mahallesi yakınlarındaki sahile götürüldü.

Burada ailesinin yardımıyla denize sokulduğu belirtilen Deveci, boğuldu. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deveci'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 00:21
Anahtar Kelimeler:
GemlikBursaYatalak Hasta
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