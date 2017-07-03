Yatalak hasta denizde boğuldu! Korkunç ihmal

Burada ailesinin yardımıyla denize sokulduğu belirtilen Deveci, boğuldu. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALINAN bilgiye göre, bir süredir evinde tedavi gören yatalak Adem Deveci (51), eşi ve çocukları tarafından serinlemesi için Büyük Kumla Mahallesi yakınlarındaki sahile götürüldü.

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