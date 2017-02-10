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Yaşlı kadına vinç çarptı 

Ana cadde üzerinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına vinç çarptı

Yaşlı kadına vinç çarptı 

Ana cadde üzerinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına vinç çarptı

10 Şubat 2017 Cuma 09:43
Yaşlı kadına vinç çarptı 
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KAZA Bursa'nın Haşimişçan Caddesi üzerinde meydana geldi. 70 yaşlarındaki bir kadın, alt gecidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada, 16 BH 760 plakalı vinci kullanan V.K, yaşlı kadını son anda fark ederek frene bastı. Yağmur sebebiyle durmakta zorluk çeken vinç yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü V.K’nın ifadesi alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza HaberleriVinç
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