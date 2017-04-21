 Yarının büyüklerine hastanede sürpriz

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte

palyaço olan ve renkli kostümler giyen ALKÜ'lü öğrenciler çocuk servisinde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret ederek onlara boyama kitabı, Türk bayrağı, balon hediye edrek ve meyve suyu verdiler. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan,

"Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutlayacağız. Bugün de hastanemizde tedavi gören geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir 23 Nisan sürprizi hazırlandı. Sürprizi hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

'BİR PARÇA ACILARINI UNUTTURMAK İSTEDİK'

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez de, "Alanya Belediyesi, ALKÜ ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde her hafta yatan bölümündeki çocukları ziyaret ederek onlara moral, motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da 23 Nisan'ın önemi kapsamında yine çocuklarımızla birlikteyiz. Onlarla güzel vakit geçirip bir parça hastalıklarını unutturmak istedik. Bu kapsamda ALKÜ, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile öğrencilere çok teşekkür ederim. Alanya Belediyesi olarak böyle bir projenin içinde yer almaktan da çok mutluyuz" diye konuştu. Etkinlik sonunda Başhekim Yazan, Psikolog Yemez ve ALKÜ öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.