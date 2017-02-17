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Yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

17 Şubat 2017 Cuma 12:19
Yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
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YANGIN İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede saat 09.30 sıralarında çıktı. Oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik sobası devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak  Ayşe Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ve polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuYangınİstanbul
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