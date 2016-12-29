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Yaban keçisi donmuş şekilde bulundu!

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir yaban keçisi donmuş şekilde bulundu

Yaban keçisi donmuş şekilde bulundu!

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir yaban keçisi donmuş şekilde bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 14:40
Yaban keçisi donmuş şekilde bulundu!
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GİRESUN'UN Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kayadibi Köyündeki Meryemana Manastırının olduğu kayanın eteklerinde köylüler, donarak ölmüş yaban keçisi buldu. Manastıra fotoğraf çekmek için gittiği sırada donan yaban keçisini bulduğunu belirten Serkan Bayraktar, "Canlı olduğunu düşündüğüm yaban keçisi kaçmayınca öldüğünü fark ettim ve o bölgede yaşayan bir köylüye haber verdim" dedi. Keçinin, düşerek yaralandığı ve yerinden kalkamadığı için donduğu tahmin ediliyor.

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