banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere indirim imkanı getireceğiz" dedi

Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere indirim imkanı getireceğiz" dedi

04 Şubat 2017 Cumartesi 12:42
Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda
banner404

MALİYE Bakanı Naci Ağbal,  hem vergisini zamanında ödeyen  hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini  tam olarak yerine getiren mükelleflere indirim imkanı getireceklerini belirterek,  "İndirim oranında  genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da  olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar  vereceğiz.' dedi.  Ağbal, yaptığı açıklamada, hükümet olarak vergi  borçlarının zamanında tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret  gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarını  belirtti. Vergisini zamanında ödeyemeyen vatandaşlara imkan sağlamak için de  yeniden yapılandırma kanunları çıkardıklarını anımsatan Ağbal, bu kanunların  ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde doğru tercihler olduğunu söyledi.

Ağbal, "Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını  bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen  mükellef de diyor ki 'Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir  imkan sağlayın'. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisinde süresinde  ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir  kolaylığın sağlanması doğru bir talep." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı olarak bu talebi dikkate alarak bir çalışma  yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli,  hangi şartları ortaya koymalıyız, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne  olmalı? Bu bir hesap kitap işi. Maliye olarak bir vergiden vazgeçeceksen, tabii  ki bütçenin iki yakasını da düşünmek suretiyle bir çalışma yapmamız lazım." diye  konuştu.

Burada dikkat ettikleri bir takım konular olduğuna işaret eden Ağbal,  çok büyük ölçekli kurumsal işletmeler, finans sektöründe yer alan işletmeler  bulunduğunu, özellikle kurumsallaşmanın ve faaliyet türünün stratejik olduğu  alanlarda bu tür düzenlemenin yapılmasının şu an bir ihtiyaç olarak durmadığını  söyledi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, ödeme performansı konusunda veya  vergilerini süresinde ödedikleri zaman teşvik eden bir düzenleme yapılması  gerektiğini vurgulayan Ağbal, yapılan çalışmadan olabildiğince KOBİ'lerin  yararlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla  geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl.  Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde  ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları  dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması,  ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu  indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak.  Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece  vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de  eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte  herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde  bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor."

ORAN KONUSUNDA SON SÖZ BAKANLAR KURULUNDA

Ağbal, vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük vergisel  yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettikleri mükelleflere bu  imkanı getireceklerini bildirdi.

Maliye Bakanı Ağbal, "İndirim oranı konusunda genellikle yüzde 5  şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Bunu farklı senaryolar altında,  farklı mükellef grupları itibarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemenin çerçevesinin hemen hemen belli olduğunu anlatan  Ağbal, oran konusunda  Maliye Bakanlığı olarak çalışmalarını tamamladıklarını,  bunu Bakanlar Kuruluna götüreceklerini kaydetti.

Ağbal, "Şartlar konusundaki çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz  edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

'VERGİ ÖDEME PERFORMANSINI YUKARI ÇEKECEK'

Söz konusu düzenlemenin gelecek dönemde vergi ödeme performansını da  yukarı çekeceğini belirten Ağbal, "Çünkü mükellef bilecek ki ben vergimi tam ve  zamanında ödersem, böyle bir indirim alacağım. O zaman ne olacak? Ödemelerini  yaparken, vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken daha dikkat edecek. Sonuçta  millet olarak hep beraber kazanmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanlığının indirimde yüzde 5 oranını makul bulup bulmadığının  sorulmasına üzerine de Ağbal, "Bu olabilir, yani kapsama bağlı olarak. Bizim  tercihimiz KOBİ'lerin bu düzenlemeden yararlanması. Böyle bir çerçeve  oluşturduğumuz takdirde, geçmişin istatistiklerine dikkat ettiğimizde, vergisini  tam ödeyen, vergisel yükümlülüklerini tam yerine getiren mükellefler bakımından  yüzde 5'lik bir oran belirlenmesi 'olabilir' gözüküyor şu anda. Ama bunlar tabi  Bakanlar Kurulumuzun kararına bağlı." dedi.

YENİDEN YAPILANDIRMAYA BÜYÜK İLGİ

Yeniden yapılandırmaya da değinen Ağbal, vatandaşın bu düzenlemeye  büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce 2004 ve 2011 yıllarında da yeniden  yapılandırma imkanları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, "O tarihlerdeki kanun  çerçevesinde yapılan ilk tahsilatlarla bunu karşılaştırdığımız zaman, burada  olağanüstü bir tahsilat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ağbal, mevcut konjonktüre de dikkati çekerek, "31 Ocak 2017 tarihi  itibarıyla, yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1  milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam." diye konuştu.

Vatandaşların borcunu kapatmak istemesinin sevindirici olduğunu ifade  eden Ağbal, "torba yasa" ile getirilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik düzenlemelerin KOBİ'ler için büyük önem  taşıdığını vurguladı.

Ağbal, ikinci şans olarak nitelendirilen bu düzenlemenin ekonomideki  canlanma adımlarına katkı vereceğini sözlerine ekledi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VergiödemeMaliye BakanıNaci Ağbal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti
Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti
81 ile gönderildi! Artık okullarda…
81 ile gönderildi! Artık okullarda…
ABD o ilimizde arıyacak! Yerleri tek tek seçtiler
ABD o ilimizde arıyacak! Yerleri tek tek seçtiler

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals