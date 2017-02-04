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Ve uygulama başladı! Artık yolcu otobüslerinde...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda,  toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik  polisleri denetleme yapmaya başladı

Ve uygulama başladı! Artık yolcu otobüslerinde...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda,  toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik  polisleri denetleme yapmaya başladı

04 Şubat 2017 Cumartesi 10:13
Ve uygulama başladı! Artık yolcu otobüslerinde...
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BU uygulama kapsamında Ankara’dan İstanbul’a yolcu olarak seyahat eden  sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü tarafından yapılan ihlalleri 15  Temmuz Demokrasi Otogarı’na kadar takip etti. Yolculuğun bitiminde  kendini tanıtan sivil polis, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Yolculuk sırasında yaşanabilecek trafik kazalarını asgari  seviyeye indirmeyi amaçladıklarını ifade eden polis memuru Aslan Yılmaz,  uygulamanın amacının uzun yolda otobüslerde yolculara emniyet kemerlerinin  taktırılması ve bilinçlendirilerek alışkanlık haline getirilmesi olduğunu  belirtti. Yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin hedeflendiğini  söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri  Daire Başkanlığınca görevli olarak otobüse binmiş bulunmaktayız. Otobüs firması  ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız  şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda  uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün  yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem  uygulamaktı.’’ Yolculardan Mehmet Yılmaz, uygulamadan memnun olduklarını dile  getirerek, "Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de  bilinçlendirilmesi lazım. Ben şimdiye kadar otobüslerde emniyet kemeri takmak  zorunda olduğumu bilmiyordum.  Bu sayede öğrenmiş olduk. Bundan sonra  kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemelerimizi takacağız.’’ diye  konuştu. Uygulama kapsamında, otobüs şoförüne kapalı alanda tütün  ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 lira ceza kesildi. Uygulamanın 81 il genelinde eş zamanlı sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüYolcu Otobüsü
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