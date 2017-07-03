Ve tartışılan sütunlar için karar belli oldu

ANTALYA'DA su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir’in, Roma Dönemi’ne ait granit sütunları 1994 yılında Antalya Müzesi’nden izin alarak, Kaleiçi’nden taşındığı Şirinyalı Mahallesi’ndeki yeni binanın önüne götürmesi büyük tartışmalara neden oldu.Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya’nın sokakta gezerken tesadüfen gördüğü sütunları ilgili kurumlara şikayet etmesinin ardından gündeme gelen olay sonrası Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri, bu sabah sütunları taşıdı. Sütunlar, Antalya Müzesi’ne götürüldü.

’TAŞINMASI YANLIŞ OLDU’

Sütunların önünde bulunduğu binanın sahibi Mustafa Aydemir, henüz resmi bilginin kendisine ulaşmadığını söyledi. Aydemir, "Üçüncü derecede tarihi eserler dünyanın her tarafından kente yayılmış durumdadır. Antalya’da da böyledir. Bu sütun devletin resmi izniyle dikilmişti. Bu kararla devletimiz kendisiyle çelişir duruma düşmüştür. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Madem yanlıştı niçin verdiniz, madem verdiniz niçin aldınız? Böyle olmaması gerekirdi. O sütun evimizin süsü değildi, sütunlar Antalya’nındı. Taşınması yanlış oldu, yanlış bir karar bir uygulama söz konusu. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi.Kaya ise daha önce “Tesadüfen geçtiğim sokakta 2 bin yıllık granit sütunların süs olarak evin önüne dikildiğini görünce inanamadım. Gidip eserleri inceledim. Ve hemen fotoğraflarını çektim. Araştırmam sonucu sütunların Kaleiçi’nden buraya taşındığını, 3 katlı evin girişine de ‘Sütunlu Konak’ yazıldığını gördüm. Hatta belediyeden bu sütunların mimarı proje içinde yer almadığına dair resmi yazı aldım” demişti.