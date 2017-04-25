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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Vatandaşlar Suriyeli grup ile birbirine girdi

Esenler'de vatandaşlar, Suriyeli grup ile birbirine girdi. Silah ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında bir kadın vurularak ağır yaralandı. Yaşlı kadının vurulma anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı

Vatandaşlar Suriyeli grup ile birbirine girdi

Esenler'de vatandaşlar, Suriyeli grup ile birbirine girdi. Silah ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında bir kadın vurularak ağır yaralandı. Yaşlı kadının vurulma anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı

25 Nisan 2017 Salı 12:17
Vatandaşlar Suriyeli grup ile birbirine girdi
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EDİNİLEN bilgilere göre Esenler İnönü Caddesi'nde dün akşam 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ve Suriyeli vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonrasında Suriyeli vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştı. Ancak kavgaya karışan mahalle sakinleri olay yerinde bulunan Harun Has isimli başka bir vatandaş ile de tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Harun Has'ın annesi Saltanat Has da evden inerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada karşı gruptan ateşlenen silah, Saltanat Has'a isabet etti. Silahı ateşleyen grup olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yoğun bakıma alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavga sonrası mahallede yükselen tansiyonu yatıştıran polis, kaçan saldırganları yakalamak için de çalışma başlattı.
  Esenler'de yaşanan gerginlik, güvenlik kameraları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar kavga etmeye başlıyor. Birbirlerine saldıran grup içerisinden bir şahıs silahla ateş etmeye başlıyor. Bu sırada yaşlı kadının vurulduğunu gören vatandaşlar panik içerisinde kaçışıyor. Yaşlı kadın ise silahların ateşlenmesinin ardından yere düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
EsenlerSuriyeliGerginlik
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