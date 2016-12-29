Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

MERSİN il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.
SEL SULARI 2 KİŞİYİ BÖYLE KAPTI
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.
Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.
Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.
PARKLAR SU ALTINDA KALDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle okullar tatil edilirken, ilçede birçok parkı da su bastı.
Geceden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler okullara gitmekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde de şiddetini iyice arttıran fırtına sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İlk derse giren öğrenciler tatil haberiyle servisler ve aileleri tarafından okullarından alındı.
Öte yandan, ilçenin eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı.
Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.
Mersin'de aşırı yağ sele neden oldu. Baba kız sel sularına kapıldı. Vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı.Tarsus ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Belediye halkı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor
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