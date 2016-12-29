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Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

Mersin'de aşırı yağ sele neden oldu. Baba kız sel sularına kapıldı. Vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı.Tarsus ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Belediye halkı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor

Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı
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MERSİN il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli  yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış  nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek  için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı  toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri  etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için  vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur."  ifadesine yer verdi.
Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus,  Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.
Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede  olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz  durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.

PARKLAR SU ALTINDA KALDI 
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle okullar tatil edilirken, ilçede birçok parkı da su bastı. 
Geceden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler okullara gitmekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde de şiddetini iyice arttıran fırtına sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İlk derse giren öğrenciler tatil haberiyle servisler ve aileleri tarafından okullarından alındı.
Öte yandan, ilçenin eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı.
Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.
 

 
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Etiketler; #Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı #mersin #sel
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