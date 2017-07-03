Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...

VAN'IN Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.
Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
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