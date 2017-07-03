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Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı

Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...
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VAN'IN Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker  yaralandı.

Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı  teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında  infilak ettirildi. Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan  teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan  asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

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