Valilik uyardı, sulama kanalına girenlere ceza kesilecek

MANİSA'DA yaz aylarında sulama kanalı, baraj gölü ve göletlerde boğulma olaylarının artması üzerine Manisa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "İl genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına karşı geçen yıl alınan alınan tedbirlerin bu yılda aynen geçerli olduğu vurgulandı. Manisa genelinde 3 baraj göleti ve 20 bin 539 kilometresi yerleşim yerleri içinden geçen toplam 19 sulama kanalı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Hizmete alındığı yıllarda yerleşim alanları dışında olan bu yapılar, zamanla imarsız ve çarpık şehirleşme sonucunda önemli bir bölümü yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. İlgili birimlerce, yerleşim alanlarında kalan sulama tesislerinin etrafı, çelik hasır ve tel örgülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışılsa da yapılan denetimlerde tel örgü ve kafes tellerin bazı bölümlerinin tahrip edildiği gözlenmiştir. İklimsel nedenlerle, yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocuklar ve gençler tarafından tehlikeli olmasına rağmen baraj göllerine, nehirlere ve sulama amaçlı yapılan kanallara serinlemek amacıyla girilmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ve okulların tatil olması ile birlikte su kanallarının bulunduğu yerlerde sıklıkla yaşanan boğulma vakalarında ilimizde son 5 yılda 40 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanması ve bu eylemin emre aykırı davranış olarak karara bağlanması amacıyla karar hazırlanmıştır."

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YAPTIRIM

Alınan kararın Manisa sınırları içerisindeki sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Manisa'da iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına da karar verilmiştir. İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına kararlaştırılmıştır." Alınan kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 227 lira para cezası kesileceği de açıklamada belirtildi.