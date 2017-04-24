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Valilik açıkladı! Tam 1 ton ele geçti

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 1 ton 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ile yol kenarına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Valilik açıkladı! Tam 1 ton ele geçti

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 1 ton 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ile yol kenarına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:18
Valilik açıkladı! Tam 1 ton ele geçti
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HAKKARİ Valiliği, amonyum nitrat ve kabloların Ceylanlı Köyü Doğanlı Mevkii kırsalında ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 23.04.2017 günü İlimiz merkez Ceylanlı Köyü Doğanlı Mevkii kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde;1.280 kg amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizin operasyon bölgesine intikali esnasında yol kenarına gizlenmiş vaziyette EYP(el yapımı patlayıcı) tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKAmonyum NitratBombaJandarma
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