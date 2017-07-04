Vali, kapattırdığı plajda güneşlenirken görüntülendi

ABD'DE, New Jersey Eyaleti'nin Cumhuryetçi Valisi Chris Christie'nin, bütçe sorunu gerekçesiyle halka kapattırdığı plajda görüntülenmesi tartışma yarattı.Olay, havadan çekilen plaj görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Bu fotoğrafların yayınlanmasından önce Christie, "Bugün hiç güneşlenmedim" dedi. Fotoğraflar, Christie ve ailesinin boş plajda güneşlendiğini ortaya koydu.Plaja girmek isteyen diğer ziyaretçilereyse polis tarafından izin verilmedi.Christie plajda Valiliğe ait bir mekan bulunduğunu, ailesinin hafta sonunu orada geçirdiğini, kendisinin de işe helikopterle gidip geldiğini söyledi.Fotoğraflar ardından Christie'nin sözcüsü Brian Murray, Vali'nin plaja gittiğini kabul etti. Açıklamada, "Vali işe gitmeden önce plajda eşi ve ailesiyle konuştu. Hiç güneşlenmedi, başında beyzbol şapkası vardı" dedi.Olayın ardından Twitter'da Christie ile dalga geçen birçok mesaj ve görüntü yayınlandı.