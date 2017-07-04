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Vali, kapattırdığı plajda güneşlenirken görüntülendi

Havadan çekilen plaj görüntüleri paylaşıldı, bütçe sorunu gerekçesiyle halka kapatılan yerde New Jersey'in Cumhuriyetçi valisi Chirstie çıktı. Fotoğraf yayınlanmadan "Bugün hiç güneşlenmedim" diyen Vali, ardından plaja gittiğini kabul etti.Sosyal medya, valinin capsleriyle yıkılıyor

Vali, kapattırdığı plajda güneşlenirken görüntülendi

Havadan çekilen plaj görüntüleri paylaşıldı, bütçe sorunu gerekçesiyle halka kapatılan yerde New Jersey'in Cumhuriyetçi valisi Chirstie çıktı. Fotoğraf yayınlanmadan "Bugün hiç güneşlenmedim" diyen Vali, ardından plaja gittiğini kabul etti.Sosyal medya, valinin capsleriyle yıkılıyor

04 Temmuz 2017 Salı 08:51
Vali, kapattırdığı plajda güneşlenirken görüntülendi
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ABD'DE, New Jersey Eyaleti'nin Cumhuryetçi Valisi Chris Christie'nin, bütçe sorunu gerekçesiyle halka kapattırdığı plajda görüntülenmesi tartışma yarattı.Olay, havadan çekilen plaj görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Bu fotoğrafların yayınlanmasından önce Christie, "Bugün hiç güneşlenmedim" dedi. Fotoğraflar, Christie ve ailesinin boş plajda güneşlendiğini ortaya koydu.Plaja girmek isteyen diğer ziyaretçilereyse polis tarafından izin verilmedi.Christie plajda Valiliğe ait bir mekan bulunduğunu, ailesinin hafta sonunu orada geçirdiğini, kendisinin de işe helikopterle gidip geldiğini söyledi.Fotoğraflar ardından Christie'nin sözcüsü Brian Murray, Vali'nin plaja gittiğini kabul etti. Açıklamada, "Vali işe gitmeden önce plajda eşi ve ailesiyle konuştu. Hiç güneşlenmedi, başında beyzbol şapkası vardı" dedi.Olayın ardından Twitter'da Christie ile dalga geçen birçok mesaj ve görüntü yayınlandı.

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