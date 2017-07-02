Vali Balkanlıoğlu'ndan Yaşam Boyu Onur Ödülü

VALİ Balkanlıoğlu, makamında ağırladığı Sezer ile bir süre sohbet etti. Daha sonra ödülünü Sezer'e veren Vali Balkanlıoğlu'u, Mustafa Sezer'in üç yıldır görev yaptığı Ordu'da kentin tanıtımına ciddi katkı sunduğunu söyledi. Sezer'in girişimleri sonucu Ordu'da düzenlenen birçok etkinliğin ulusal medyada geniş yer aldığını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Mustafa kardeşimizin yaptığı birçok proje Ordu'yu ve Karadeniz'i adeta şaha kaldırdı. Bu projelerin sayesinde binlerce yerli ve yabancı turist Ordu'ya geldi. Dolayısıyla sevgili dostumuzun bu başarısı bizlerinde taktirini topladı." dedi.Mustafa Sezer'in sıra dışı çalışmalarının ayrıca taktir edildiğini vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, Sezer'e bundan sonraki yaşam hayatında da başarılar diledi. Vali Balkanlıoğlu'dan "Yaşam Boyu Onur Ödülü" almaya hak kazanan Sezer ise çok duygulandığını ve kendisine ödülü veren Balkanlıoğlu'na teşekkür etti. Sezer, bundan sonrada Ordu'nun tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğini, bu süreçte kendisine destek olan valilik çalışanları ile Ordu basınına da ayrıca teşekkür etti.