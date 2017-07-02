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Vahşet ‘Geliyorum’ demiş

Gazi Osman Paşa’da, 73 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren M.Y.’nin, daha önce de annesine saldırıp darp ettiği öne sürüldü

Vahşet ‘Geliyorum’ demiş

Gazi Osman Paşa’da, 73 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren M.Y.’nin, daha önce de annesine saldırıp darp ettiği öne sürüldü

02 Temmuz 2017 Pazar 14:14
Vahşet ‘Geliyorum’ demiş
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İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da "Beni zehirlemek ve öldürmek istedi" dediği 73 yaşındaki annesi Servet Y.'nin başını mermer taşla ezerek öldüren katil zanlısı evlat M.Y.'nin (44) daha önce de annesine bıçakla saldırdığı öne sürüldü. İddiaya göre; M.Y. çevresindeki herkesten "Beni öldürecek" diye şüpheleniyordu. Cinayet, önceki gün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddialara göre; şizofren hastası M.Y., Küçükköy Yeni Mahalle'ye bağlı 547. Sokak'ta aynı evde yaşadığı annesine "Beni zehirlemek ve öldürmek istedin" diyerek saldırdı. Anne evden sokağa kaçtı fakat M.Y. peşinden koştu. Annesine saldıran M.Y. mermer taşla defalarca kafasına vurduğu Servet Y.'yi öldürdü. Komşuları Nazmiye Kılıç (70) olayı önlemek için araya girdi fakat vahşi cinayete engel olamadı. M.Y., komşularını da yaraladı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Katil zanlısı M.Y. gözaltına alındı. Katil evlat M.Y.nin daha önce de annesine saldırdığı ve darp ettiği iddia edildi. Görgü tanıkları ifadelerinde; katil zanlısı M.Y.'nin çevresindeki herkesten "Beni öldürecek" diye şüphelendiğini ifade etti. Mahalle sakinleri tarafından cinayet işleme potansiyeli olduğu ifade edilen M.Y.'nin öldürdüğü annesine geçmişte bıçakla da saldırdığı iddia edildi.

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