Uzmandan Alanya için 'Sıcak' uyarısı

Toygar DİM

ANTALYA Kamu Hastaneler Birliği’ne Bağlı Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Özer, kalp ve damar rahatsızlığı ile kronik hastalıkları bulunanları sıcak havaya karşı uyardı.

Özer, "Sıcaklar özellikle kalp damar hastalıkları, serebrovasküler ve sindirim sistemi hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Yaz aylarında sıcak havayla birlikte beslenmemize de dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle ağır, yağlı gıdalar ve asitli gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. İnsan vücudunda sıcak hava ve yüksek nemle birlikte su ve tuz kaybı yaşanmaktadır. Su ve tuz kaybının yaşanması kanda koyulaşmaya ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Su ve tuz kaybının yaşanmaması için beslenmede ilk başta dikkat edeceğimiz konu su tüketimimize dikkat etmektir. Yüksek nemin görüldüğü bölgelerde yaşayan kişiler su kaybını çok fazla hissetmezler, bu yüzden su içme ihtiyacı duymazlar. Su içme ihtiyacı hissetmeseniz bile günde 2-2.5 litre su tüketin. Az ve sık beslenmek metabolizmamızı düzenlemektedir. Sıcaklarla birlikte sindirim sistemimizde bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların ilk belirtisi kabızlıktır. Bunun için düzenli su tüketimi ve sağlıklı bir şekilde az ve sık beslenmektir. Su ihtiyacınızı çay, kahve ve asitli içeceklerle gidermeye çalışmayın. Bunlar su ihtiyacını karşılamaz, tam tersine bu durum ritim bozukluğuna neden olabilmektedir. Yaz aylarında bebekler de sıcak ve nemden etkilenmektedir. Özellikle 0-6 aylık bebeklerde emzirmek çok önemlidir. Anneler bol su tüketmeli ve sık sık bebeklerini emzirmelidirler. Bebeklerde sıvı kaybına bağlı sindirim sistemi enfeksiyonlarına rastlanmaktadır. Bunu önlemenin en iyi yolu ise bebeklerinizi sık sık emzirmek olacaktır. Sıcak havalar ve nem en çok 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızı etkilemektedir. Bu yüzden saat 10.00 ile 16.00 arası güneşe çıkmaktan kaçınmalı, uzun süreli ve bilinçsiz güneşe maruz kalınmaması gerekmektedir" dedi.