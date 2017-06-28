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Uzak Doğu değil Türkiye!

İzmir’de, serin ve yağmurlu günlerden sonra etkisini hissettiren aşırı sıcaklar, nemin de etkisiyleÿherkesi bunalttı. Sahil beldelerine gitmeyen İzmirliler, havuz ve su parklarına akın etti. Balçova'daki bir su parkına 2 günde 6 bin kişi giriş yaptı

Uzak Doğu değil Türkiye!

İzmir’de, serin ve yağmurlu günlerden sonra etkisini hissettiren aşırı sıcaklar, nemin de etkisiyleÿherkesi bunalttı. Sahil beldelerine gitmeyen İzmirliler, havuz ve su parklarına akın etti. Balçova'daki bir su parkına 2 günde 6 bin kişi giriş yaptı

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:40
Uzak Doğu değil Türkiye!
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YAZ ayları gelmesine rağmen mevsiminin gelmediği İzmir’de, serin ve yağışlı hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Zaman zaman 40 dereceye kadar çıkan sıcak ve yüksek nemden bunalan İzmirliler, sahil beldelerine gitti. Ancak, kentte kalmayı tercih edenler, otellerin havuzlarına adeta akın etti. İzmir Balçova'daki bir su parkı en çok tercih edilen alanlardan oldu. İki günde 6 bin kişi su parkına giriş yapınca ilginç görüntüler yaşandı.

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