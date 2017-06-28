Uzak Doğu değil Türkiye!

YAZ ayları gelmesine rağmen mevsiminin gelmediği İzmir’de, serin ve yağışlı hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Zaman zaman 40 dereceye kadar çıkan sıcak ve yüksek nemden bunalan İzmirliler, sahil beldelerine gitti. Ancak, kentte kalmayı tercih edenler, otellerin havuzlarına adeta akın etti. İzmir Balçova'daki bir su parkı en çok tercih edilen alanlardan oldu. İki günde 6 bin kişi su parkına giriş yapınca ilginç görüntüler yaşandı.