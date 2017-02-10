Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kırklarel İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Muş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, "uyuşturucu madde ticareti" yaparak haksız ekonomik kazanç elde eden suç organizasyonun deşifresine yönelik, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinden alınan karar ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının projeli çalışması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz’da savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.A., B.S., M.A., B.A., E.S. tutuklandı.

