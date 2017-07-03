Uyuşturucu satıcılarına operasyon

İSTANBUL'DA uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Emniyetten konvoy halinde çıkan ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de destek verdi.Birçok adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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