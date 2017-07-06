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Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü

Yakup Deniz D., "Allahuekber" diyerek yan odaya koşup 65 yaşındaki teyzesi Teslime Türkmen'i göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü

Yakup Deniz D., "Allahuekber" diyerek yan odaya koşup 65 yaşındaki teyzesi Teslime Türkmen'i göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:47
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
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MERSİN'İN Tarsus ilçesinde uyuşturucusu bağımlısı genç, akli dengesi yerinde olmayan teyzesini bıçaklayarak öldürdü.

Habertürk haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre olay merkez Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olan ve son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Yakup Deniz D. iddiaya göre gece bunalıma girip mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayıp intihar etmek istedi. Bunu gören anne Naciye D. oğluna bıçağı bırakmasını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle şuurunu kaybeden Yakup Deniz D., evdeki yakınlarının ifadelerine göre "Allahuekber" diyerek yan odaya koşup akli dengesinin yerinde olmadığı kaydedilen 65 yaşındaki teyzesi Teslime Türkmen'i göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aşırı kan kaybeden Türkmen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
MersinUyuşturucu BağımlısıHaberTarsusHabertürk
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