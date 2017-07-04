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Uykuda şok! Gece uyurken çatı uçtu...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli fırtına gece uyurken üzerilerinden çatıyı uçurdu. Ağaçlar yıkıldı, elektrik telleri koptu

Uykuda şok! Gece uyurken çatı uçtu...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli fırtına gece uyurken üzerilerinden çatıyı uçurdu. Ağaçlar yıkıldı, elektrik telleri koptu

04 Temmuz 2017 Salı 12:50
Uykuda şok! Gece uyurken çatı uçtu...
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KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde Sabah saatlerinde şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yıktı. Bir evin yatak odasının çatısı tamamen uçunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Mahallesinin genelinde onlarca ağaç yıkıldı. Muhlis Beyazıt’a ait evin ise çatısı uçtu. Gece yatak odasında uyuyan Beyazıt ailesi şiddetli gürültüyle uyandı. Yatak odasının uçan çatısı caddeye düştü.

İlçe genelinde devrilen ağaçlar sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtına ile birlikte Kartepe Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçti. Ekipler yıkılan ağaçları yoldan kaldırmak için gece boyunca çalıştı.

Bazı otobüs duraklarının camları da şiddetli fırtına sebebiyle kırıldı. Bir evin balkonundan uçan çamaşırlık, elektrik direğinde asılı kaldı. Çamaşırlık ile aşağıya sallanan elbiseleri görenler şaşkına döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de bölgede çalışmalara katıldı.

Evinin çatısı uçan Muhlis Beyazıt, “Gece şiddetli bir gürültü oldu. Çatının uçması ile üzerimize yağmur gelmeye başladı. Şu anda ev su içinde. Elimizden gelen imkanlar ile yapmaya çalışacağız. Gece burada yatıyorduk. Yataktan fırladık. Deprem oluyor zannettim. Hemen yan odaya kaçtım” dedi.

Polis ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

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OcaeliFırtınaSabahKartepeKocaeli
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