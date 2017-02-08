banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87548
ALTIN
148.943
DOLAR
3.7439
STERLIN
4.6774
EURO
3.9870
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay...
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!

Ünlü yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti!

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti. Ersay'ın bu sabah Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. Ayşe Ersay'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu

Ünlü yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti!

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti. Ersay'ın bu sabah Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. Ayşe Ersay'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:41
Ünlü yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti!
banner404

BU sabah Ajda Pekkan’ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Ayşe Ersayın’ın ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.
AYŞE ERSAYIN KİMDİR
Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji’ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul' a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen'e asistanlık yaptı.
Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen’le birlikte bu kanala geçti.
Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.
Star TV’de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.
Star TV’de çalışırken yüze yakın konser çekti.
Konser çektiği bazı sanatçılar:
Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama.
 

banner355
Son Güncelleme: 08.02.2017 13:18
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Yapımcı Ve YönetmenAyşe ErsayAjda PekkanMüzik Dünyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya Ölüm Virajı' alelacele ışıklandırıldı 
'Alanya Ölüm Virajı' alelacele ışıklandırıldı 
Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler
Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler
83 yaşındaki usta, 40 kuzu derisinden 1 kürk yapıyor
83 yaşındaki usta, 40 kuzu derisinden 1 kürk yapıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals