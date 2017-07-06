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Ünlü tatil beldesi karıştı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatlarının polis eşliğinde yaptığı sahte marka denetimi sırasında olaylar çıktı. Çok sayıda esnaf kepenk kapatıp yürüyüş yapmak isterken, avukatlar bir AVM’ye sığındı. 2 kişinin darp edildiği olaylarda 3 kişi gözaltına alındı

Ünlü tatil beldesi karıştı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatlarının polis eşliğinde yaptığı sahte marka denetimi sırasında olaylar çıktı. Çok sayıda esnaf kepenk kapatıp yürüyüş yapmak isterken, avukatlar bir AVM’ye sığındı. 2 kişinin darp edildiği olaylarda 3 kişi gözaltına alındı

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:18
Ünlü tatil beldesi karıştı...
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EDİNİLEN bilgiye göre, mahkemeden karar alan ünlü markaların avukatları, Kuşadası’nın turistik çarşılarındaki sahte markalı imitasyon ürün satan iş yerlerinde denetim yapmak için polis ve icra memurlarıyla birlikte çalışma başlattı. Özellikle Kaleiçi, Barbaros Bulvarı ve Kervansaray etrafında yoğunlaşan denetimlerde mahkeme kararları doğrultusunda bazı iş yerleri mühürlenmek istendi. Bu sırada olaylar çıktı. Avukatlara tepki gösteren ve tartışan esnaf kepenk kapatıp yürüyüş yapmak istedi. Çıkan olaylarda ünlü firmaların avukatları, Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir AVM’ye sığındı. Kalabalık esnafın da avukatların arkasından AVM’ye girmek istemesi üzerine polisle esnaf arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 2 kişi darp edilirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olaylarda 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Kuşadası çarşılarında esnafın büyük bölümünün kepenk kapatmasına yol açan olayların büyümesi üzerine bölgeye giden Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnafı sakinleştirip, olayları yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Esnafla toplantı yapan ve ortada bir mahkeme kararı bulunduğunu kaydeden Emniyet Müdürü Batçıoğlu, esnafın haklarını korumak için görüşmeler yapacağı sözü verdi. Emniyet Müdürü Batçıoğlu’nun konuşmalarından ikna olan esnafın sakinleşmesi üzerine olaylar yatıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KuşadasıMarkaGözaltıAVM
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