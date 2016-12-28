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Ünlü şarkıcı yıllar sonra açıkladı! Kemal Sunal itirafı 

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Burak Kut, 2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu

Ünlü şarkıcı yıllar sonra açıkladı! Kemal Sunal itirafı 
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BURAK Kut, TV8'de yayınlanan 'Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye' programında unutamadığı bir anısını paylaştı.
Kemal Sunal'ın ailesine saygılarımı sevgilerini sunduktan sonra anısını anlatan Kut, "Kemal Sunal hayran olduğum bir isim. Birgün bir yerde denk geldik. Kemal abiyi görünce heyecanla tanışma isteği duydum. Özgüvenle yanına gittim. O da çok sıcak karşıladı. Rahmetli olmasından çok yakın bir süre önceydi. O yüzden benim için çok enterasan bir tarafı var duygusal olarak" dedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Sohbet ettik, kendisi bir kahve ısmarladı bana. Şöhretin baskısından kaçtığımı biliyordu ve sözü bir anda oraya getirdi. 'Burakcığım, ilk önce bir et parçasıysan; alırlar kıyma makinesinde çekerler, onra köfte yapar tekrar pişirip tekrar kullanırlar, dikkat et' dedi. Şu anda aslında yaşadığımızda bire bir bu. Köfte üzerinden mizahi bir şekilde mükemmel bir anlatım oldu benim için" ifadelerini kullandı.
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Etiketler; #Burak Kut #Kemal Sunal
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