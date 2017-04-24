Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92920
ALTIN
147.737
DOLAR
3.6132
STERLIN
4.6242
EURO
3.9160
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Ünlü şarkıcı üflemek istemedi! Gazetecilere küfretti 

Ayşe Hatun Önal, önceki gece Ortaköy’de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Önal’ın ehliyetine el konuldu

Ünlü şarkıcı üflemek istemedi! Gazetecilere küfretti 

Ayşe Hatun Önal, önceki gece Ortaköy’de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Önal’ın ehliyetine el konuldu

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:19
Ünlü şarkıcı üflemek istemedi! Gazetecilere küfretti 
banner404

OLAY şarkısıyla dikkat çeken Ayşe Hatun Önal, önceki gece saat 04.30’da Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemek istemeyen şarkıcı, muhabirleri fark edince “Siz nereden çıktınız. S... gidin” diyerek bağırmaya başladı. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreyi üfleyen Önal, 167 promil alkollü çıktı.

Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan, 876 TL ceza kesilen şarkıcı, yasalara göre 100 promil üstü çıktığı için Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. İfadesi alınan Önal, ehliyetini alan polis memurundan gazetecileri çağırdığı iddiasıyla şikayetçi olacağını söyledi. Avukatını karakola çağıran Önal’ı saat 05.30’da arkadaşları alarak evine bıraktı. (Vatan)

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Hatun ÖnalSelam DengesizOrtaköyArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nezaretten Facebook’a cinayet mesajı
Nezaretten Facebook’a cinayet mesajı
Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor
Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor
Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 
Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals