Ünlü şarkıcı üflemek istemedi! Gazetecilere küfretti 

OLAY şarkısıyla dikkat çeken Ayşe Hatun Önal, önceki gece saat 04.30’da Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemek istemeyen şarkıcı, muhabirleri fark edince “Siz nereden çıktınız. S... gidin” diyerek bağırmaya başladı. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreyi üfleyen Önal, 167 promil alkollü çıktı.
Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan, 876 TL ceza kesilen şarkıcı, yasalara göre 100 promil üstü çıktığı için Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. İfadesi alınan Önal, ehliyetini alan polis memurundan gazetecileri çağırdığı iddiasıyla şikayetçi olacağını söyledi. Avukatını karakola çağıran Önal’ı saat 05.30’da arkadaşları alarak evine bıraktı. (Vatan)