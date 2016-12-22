Ünlü sanatçının acı günü

91 yaşında hayatını kaybeden Nesrin Subaşı Özpetek’in cenazesinde, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'i birkaç ay önce evlendiği İtalyan Simone Pontesilli’nin yanı sıra Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Anne Özpetek’in cenazesi, Fenerbahçe Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Özpetek, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkür etti. (Habertürk)
Yönetmen Ferzan Özpetek, ressam annesi Nesrin Subaşı Özpetek’i son yolculuğuna uğurladı
İlgili Galeriler