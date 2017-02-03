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Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

İş adamı Can Pekcan’ın eski eşi Esra Özavar açtığı 'aldatma' davası ve sonucuyla bir ilke öncülük etmiş oldu

Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

İş adamı Can Pekcan’ın eski eşi Esra Özavar açtığı 'aldatma' davası ve sonucuyla bir ilke öncülük etmiş oldu

03 Şubat 2017 Cuma 13:17
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
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CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden iş adamı Can Pekcan’ın kendisini Nalan Aksoy’la aldattığı eski eşi Esra Özavar, Nalan Aksoy’a açtığı manevi tazminat davasını da kazandı.

2004 yılında evlenen ve iki çocukları olan çiftin ayrılığına Can Pekcan'ın Alaçatı'da Nalan Aksoy'la yaptığı kaçamak neden olmuştu. Dava sonrasında iki çocuğunun velayetini alan ve yüklü bir tazminat kazanan Esra Hanım, yuvasının yıkılmasına neden olduğunu ileri sürdüğü Nalan  

Aksoy'a da manevi tazminat davası açmıştı.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AÇILAN DAVA ÖRNEĞİ YOK,'KAZANAMAZSIN' DEDİLER"

Davayı kazanan Esra Hanım, “Bu davayı kazandığım için boşanma davasını kazandığımdan daha çok sevindim. Bu karar emsal teşkil edecek. Bana, ‘Üçüncü kişilere açılan dava örneği yok, kazanamazsın' dediler. 100 bin liralık dava açmıştım, mahkeme 10 bin liraya hükmetti. Rakamın önemi yok. Muhatap o şahıs Yargıtay'a gitmez ve karar bozulmazsa tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağım” dedi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Can PekcanEsra ÖzavarBoşanmaDava
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