Ünlü gazeteci ALKÜ'deydi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü (KADEM) tarafından 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini, demokrasisini hedef alan darbe girişimi ile ilgili “ Dünya Yeniden Şekillenirken 15 Temmuz ” konulu seminer düzenlendi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, Alanya protokolü de ilgi gösterdi. Konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süleyman Uyar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, Toklu Mimarlık Sahibi Mustafa Toklu, Hayırsever Hüseyin Girenes, akademisyenler, KADEM Antalya ve Alanya dernek yöneticilerinin yanısıra öğrenciler katıldı. Seminerin açılış konuşmasında ALKÜ KADEM Gençlik Kulübü’nden çok şey beklediklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı, “KADEM'in zaten ilk etkinliğinde Turgay Güler gibi değerli bir gazeteciyi bizlerle buluşturması ileride büyük işler yapacaklarının bir göstergesidir” dedi.Büyüyen Türkiye’nin önünün çeşitli sebeplerle kesilmeye çalışıldığını ifade eden Rektör Pınarbaşı “15 Temmuz gecesi çok acılı ve sancılı bir süreçten geçtik ve zorlu süreç hala devam ediyor. Bu toplum tarihte görülmemiş bir hainlikle yüzleşti. Fakat milletimiz, tarihinde birçok zorluğun üstesinden başarıyla çıktığı gibi bu hain darbe teşebbüsünden de alnının akıyla çıktı. Malumunuz Türkiye son 10-15 yıl içerisinde çok büyük atılımlar ve değişimler gösterdi. Türkiye ne zaman şaha kalkmaya çalışsa her zaman bizim başımıza bir şeyler musallat edilmeye çalışılmıştır. Bizi iç işlerimizde meşgul etmek ve büyümemizi engellemek için çeşitli badireler her zaman önümüze çıkarıldı. Allah'ın izniyle biz bunların hepsini aşacağız. Ancak bunu topyekûn ve hep birlikte yapmak zorundayız. Çeşitli adlar altındaki terör örgütleriyle sadece cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız uğraşsın dersek olmaz; hepimiz bu mücadeleye milletçe topyekûn katılmamız gerekiyor" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından salonda bulunanlara ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 15 Temmuz’a ilişkin bir video izletildi.15 Temmuz darbe teşebbüsünün neden başarısız olduğuna dikkat çeken Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı yapımcı ve sunucusu Turgay Güler "Bizi bir başka şeye monte etmek istiyorlar. Bunu yapanların amacı ise derdi olmayan, milli duyguları olmayan bir nesil yetiştirmek. Avrupa’da yapılan bir araştırmada Avrupalı gençlerin IQ’larının gittikçe gerilediği tespit ediliyor. Bir değerler manzumesine sahip olmayan bir nesil yetiştiği için IQ’ları düşüyor. Tüm bunları dışarı çıkardığınız zaman geriye sadece teknolojinin son nimeti olan bir takım oyuncaklarla dünyadan kopmuş nesil kalıyor. Sizler gibi derdi olan kardeşlerimizin sayılarının her zaman artması gerekiyor. Dolayısıyla okuyacağız, zekâmızla, aklımızla kendimizi geliştireceğiz. 15 Temmuz, şayet az önce saydığım değerlere sahip olmayan bir ülkede yaşansaydı, başarılı olurdu. Bizi onlarca yıldır bir takım değerlerimizden uzaklaştırma çabasının altında yatan sebep de budur” diye konuştu.15 Temmuz'da sokağa çıkan vatandaşları Çanakkale ile özdeşleştiren Güler "Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. Her an onlarca evladımız toprağa düştü ve şehit verdik. Öyle anlar geldi ki cepheye takviye yapılması gerekiyordu. Savaşacak insanımız kalmamıştı. Üniversitelerin, liselerin ve hatta ortaokulların kapısı çalındı. Yapıları iri çocuklar askere alındı. O yıl birçok okul mezun veremedi. Kayıt defterlerine baktığınız zaman isimleri var ama karşılarında hiç bir şey yok. Türkiye böyle kuruldu. O gençler köylerinden ayrılmadan önce anneleri ellerine kına yaktı. Anneler ellerinde ne varsa bir çıkın hazırladı. Onlar cepheye giderken minarelerde de selalar okundu. Biz selası önden peşin peşin okunan bir milletiz. Biz kefeni sırtında dolaşabilen bir milletiz. Biz böyle bir milletiz. 15 Temmuz’da da insanlar sokağa çıktığında selaları peşin peşin okunuyordu. İşte bu hiç akıllarına gelmemişti” dedi.Seminerden sonra KADEM temsilcileri ve Rektör Pınarbaşı, Turgay Güler’e çiçek ve hediyeler verdiler.