Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
143.892
DOLAR
3.6490
STERLIN
4.5509
EURO
3.8603
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...

Üniversiteye girişte yeni dönem

Üniversiteye giriş proje dönemi sisteminde yapılacak değişiklikler arasında bazı fakültelerin kendi öğrencisini kendisi seçmesi de gündemde. Öğrenci kabulünde lise boyunca hazırlanan projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları belirleyici olacak. Özetle kimin mühendis ya da mimar olacağına tek bir sınavda çözeceği sorular değil, üniversitenin kendisi karar verecek

Üniversiteye girişte yeni dönem

Üniversiteye giriş proje dönemi sisteminde yapılacak değişiklikler arasında bazı fakültelerin kendi öğrencisini kendisi seçmesi de gündemde. Öğrenci kabulünde lise boyunca hazırlanan projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları belirleyici olacak. Özetle kimin mühendis ya da mimar olacağına tek bir sınavda çözeceği sorular değil, üniversitenin kendisi karar verecek

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:12
Üniversiteye girişte yeni dönem
banner404

HÜKÜMET 2019'a kadar üniversiteye giriş sisteminde yapacağı köklü değişimler arasında bazı fakültelerin kendi öğrencisini kendi seçmesini de öngörülüyor. Öğrenciler sadece akademik başarıyla değil, lise boyunca hazırlayacakları projeler, katılacakları sosyal sorumluluk çalışmaları ile ilgi ve yeteneklerine göre üniversiteye girecekler. ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanan bu sistemle bazı fakültelerin belirlediği barajı geçenler söz konusu bölüme başvuracak. İlgili bölüm mülakat, uygulama ve öğrencinin lise boyunca sergilediği performansı dikkate alarak seçim yapacak. Özetle kimin mühendis ya da mimar olacağına tek bir sınavda çözeceği tarih soruları değil, üniversitenin kendisi karar verecek. Yapılacak değişiklikle lisedeki eğitimin de öğrenciler üzerinde daha çok proje geliştirmeye, Kitap okumaya ve kendini geliştirmeye odaklanması hedefleniyor.

YILDA 3 SINAV YAPILACAK
Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla kez yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmalarına başlandı. 2019'a kadar reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Düzenleme kapsamında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) yılda bir kez yerine birkaç defa yapılması gündemde. Buna göre YGS'ler ekim, ocak ve mart aylarında yılda 3 kez gerçekleştirilecek. Adaylar isterlerse sınavların hepsine ya da birine girebilecek. Konu Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 Performans Raporu'nda da yer aldı. Raporda "Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılması temin edilecektir. Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecektir" denildi.

Özel üniversitelerle bilime yatırım
MEB'in raporunda Türk yükseköğretim sisteminde uzun yıllardır eksikliği hissedilen özel üniversitelerin kurulmasına yönelik atılacak adımlar da yer aldı. Buna göre yapılacak Anayasa değişikliğiyle "Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân verilecektir" denildi. Mevcut anayasaya göre Türkiye'de yalnızca devlet ve kar amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri kurulabiliyor. Ancak üniversitelerin çeşitli bilimsel araştırmalar yapabilmesi için kullanacakları kaynaklarla ilgili vakıf üniversitesi olsa bile YÖK'ten onay alması gerekiyor. Bürokratik aşamaları oldukça çeşitli ve uzun süren bu süreç nedeniyle vakıf üniversiteleri birçok projesini askıya alabiliyor. Özel üniversitelerin kurulması en çok bu bürokrasiyi ortadan kaldıracağı için yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırmalara daha çok ağırlık vereceği bekleniyor.

Kaynak: Sabah

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteÜniversite GirişMEBYökABDKitapSabahEğitimAvrupaAnayasaMilli Eğitim Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik cezalarında önemli değişiklik! Artık özel sektör kesecek
Trafik cezalarında önemli değişiklik! Artık özel sektör kesecek
500 bin kişiye iş!
500 bin kişiye iş!
Survivor'da şoke eden eleme
Survivor'da şoke eden eleme

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals