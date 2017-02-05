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Umut'a yeni bir 'umut'

Antalya'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tüm vücudu felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin oğlu olduğunu iddia eden Azeri Asıllı Rus vatandaşı İrade Mustafaoğul, DNA testi için kan örneği verdi. Koruyucu anne Gülsüm Kabadayı ise "Gerçek annesi olsa dahi 'Umut'u vermem" dedi

Umut'a yeni bir 'umut'

Antalya'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tüm vücudu felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin oğlu olduğunu iddia eden Azeri Asıllı Rus vatandaşı İrade Mustafaoğul, DNA testi için kan örneği verdi. Koruyucu anne Gülsüm Kabadayı ise "Gerçek annesi olsa dahi 'Umut'u vermem" dedi

05 Şubat 2017 Pazar 14:20
Umut'a yeni bir 'umut'
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AKSU İlçesi'nde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede 'Umut' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı.  Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, Korkuteli İlçesi'nde oturan ve bugün 25 yaşında olan 'Umut'un oğlu olduğunu iddia etti. Geçen eylül ayında Gülsüm Kabadayı'yı ziyaret eden İrade Mustafaoğul, Umut'un 16 yıl önce 7 yaşındayken kaybolan oğlu olduğunu söyledi. Umut'un gerçek isminin 'Kenan', kendisinin de öz annesi olduğunu öne süren Mustafaoğul, Rus resmi makamlar aracılığıyla Türkiye'ye başvurarak DNA testi yapılmasını talep etti.

SESLİ MESAJ GÖNDERDİ

Rusya'da DNA testi için kan örneği veren Mustafaoğul, koruyucu anne Gülsüm Kabadayı'ya sesli mesaj göndererek bilgi verdi. İrade Mustafaoğul mesajda, "Rusya'daki resmi kurumlara yaptığım başvuru sonrasında Umut'un, büyük oğlum Reşat'a çok benzediği tespit edildi. DNA testi için benden ve eşimden kan örneği alındı. Konu, Moskova'daki savcılar tarafından da takip ediliyor. Görüşme yapmak için bizi davet ettiler" ifadelerine yer verdi.

KAYIP ARANIYOR PROGRAMINA KATILDI

Umut'un 9 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, İrade Mustafaoğul'un Rusya'da kayıpları arayan bir televizyon programı aracılığıyla kendisine ulaştığını söyledi. Mustafaoğul'un, Korkuteli'nde kendilerini ziyaret ettiğini, Umut'u gördüğünde gözyaşı döktüğünü, diğer iki oğluna çok benzettiğini kaydetti.

'UMUT', KADINI GÖRÜNCE ELİNİ KALDIRIP GÜLMÜŞ  

Mustafaoğul'un Umut'un durumuna çok üzüldüğünü belirten Gülsüm Kabadayı şunları anlattı: "Kadın, Umut'u oğlu gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu görünce elini kaldırdı, gülmeye başladı. İlk defa bir yabancıya böylesine tepki verdi. Kadın uzun süre Umut'un yanından ayrılmadı ve ona kaybettiği oğlunun adıyla 'Kenan' diye seslendi. Bize diğer iki çocuğunun fotoğraflarını da gösterdi. Özellikle büyük oğlu Reşat'ın Umut'a çok benzediğini söyledi." diye konuştu. Umut'un kemik incelemesinde 1992 doğumlu olduğunun belirlendiğini anlatan Gülsüm Kabadayı, "Mustafaoğul'un kaçırıldığını iddia ettiği oğlu da 1993 doğumluymuş. Yaşları birbirine uyuyor" dedi.

DNA TESTİ İÇİN KAN VERDİ

İrade Mustafaoğul'un Rusya'ya döndüğünden beri kendisiyle yazıştığını da anlatan Kabadayı, şunları kaydetti:.  "İrade Mustafaoğul, Rusya'da hukuki işlemleri başlatmış. 16 Ocak'ta Moskova'da savcılık aracılığıyla DNA testi yapılabilmesi için kan vermiş. Antalya'ya tekrar gelip cumhuriyet savcılığına başvuracağını ve DNA karşılaştırması isteyeceğini bildirdi. Umut'un oğlu olduğuna inanıyor ve başka bir ihtimalin olmadığını iddia ediyor."

'UMUT'U VERMEM'

"Umut artık benim oğlum gibi" diyen Kabadayı, "Gerçek annesi çıksa bile onu vermeye niyetim yok. 9 yıldır ona gece gündüz bakıyorum. İrade Mustafaoğul gerçek annesi ise tek beklentim Umut'un tedavisi için ona moral desteği vermesi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsüm Kabadayıİrade MustafaoğulKdeniz Üniversitesi HastanesiRusya
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