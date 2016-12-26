'Ulus Atatürk'e sahip çıkacak'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi Başkanı Aydın Özbaş, Rize'deki Atatürk Anıtı'nın kaldırılmasına tepki gösterdi

ÖZBAŞ "Rize’de valilik bahçesindeki 'Atatürk ve Gençlik Anıtı'nın kaldırılmasının ardından, şimdi de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli hedef alındı. Rize’nin AKP’li belediyesi, askerimiz ve polisimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında teröre karşı mücadele ederken, son derece pervasızca bir uygulamaya imza atarak, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini bulunduğu yerden kaldırdı. Milli birliğe, ulusal bütünlüğe, tarih bilincine, vefa duygusuna bundan daha büyük zarar verilemezdi.

Böylece, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının ardından iktidar tarafından dillendirilen birlik ruhunun 'sözde'liğini, Rize Belediye Başkanı ispatladı. Rize Belediyesi’nin bu eylemi insan aklının almayacağı bir eylem. Adeta, Türk ulusunun Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirdiği kurtuluş ve kuruluş mücadelesinden rövanş alınmak isteniyor. Kaldı ki bu olay, Rize’de Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan ilk olay değil. Daha önce de, Valilik bahçesindeki 'Atatürk ve Gençlik Anıtı' Rize Devlet Hastanesi’ne otopark yapımı gerekçesiyle kaldırıldı. İnşaat yıllar önce bittiği halde anıt yerine konulmadı. Atatürk herhangi bir geçmiş zaman kahramanı değil. 20. yüzyılın başında bu topraklarda gerçekleştiği kurtuluş ve kuruluş devrimi dünden bugüne, bugünden geleceğe ışık tutuyor. Atatürk’ün ışığından uzaklaşmanın bedelini Türkiye olarak 15 Temmuz’da en acı biçimde yaşadık. CIA güdümlü 15 Temmuz Fethullahçı kalkışma, en değerli ortak paydamızın laik ve demokratik Atatürkçü düşünce olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda Rize Belediyesi'ni uyarıyor, Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan girişimlerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Atatürk ve Atatürkçü düşünce koşullar gerektirdiğinde sığınılacak geçici bir liman değil. Atatürk ve Atatürkçü düşünce Türkiye’nin demokratik geleceğinin, günümüz dünyasının da barış umudunun güvencesi. Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk devrimi, 21. yüzyılda bizi hem yurtta, hem de dünyada barışa götürecek en gerçekçi proje olarak insanlığın gündeminde. Öncelikle, İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren etnik ve dini cemaat temelli çatışmaları da sonlandıracak anahtar bu proje. Hem Türkiye’de, hem dünyada yolunu bulmakta zorluk çekenler için Atatürk ve Atatürkçü düşüncenin ışığı önümüzde kutup yıldızı gibi takip edilmeyi bekliyor. Onun ışığını görmemekte ısrar edenler artık gözlerini açıp gerçekleri görmeli. Ulusumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman sahip çıktı ve sonsuza kadar da sahip çıkacaktır. Atatürk'ün sevgisini kalbimizden, düşüncelerini aklımızdan silmeye gücünüz yetmeyecek" dedi.