Uludağ gönül aldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanya'nın kırsalındaki Yaylakonak Mahallesi'ni ziyaret ederek hem Büyükşehir'in bölgede devam eden yatırımlarını denetledi, hem de AKP Yaylakonak Mahalle Başkanı Hilmi Ocak'ın geçtiğimiz günlerde sünnet olan oğlu Süleyman Ocak'a hediyesini götürüp gönül aldı. Öte yandan, Uğrak Mahallesi'nde hizmete giren Ay Sultan Kadınlar Plajı'nın resmi açılış töreni olmayacağını, ücretsiz servislerin de Alanya Otogarı'ndan başlayarak her gün yapılacağını söyleyen Uludağ, "Tüm Alanyalı hanımları bu plaja davet ediyoruz. Ücretsiz servislerin saatleri bilahare kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.